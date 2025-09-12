Bolsonaro "darbe girişiminden" mahkum oldu

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi; eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve hükümetine hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada kararını verdi.

Davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü, halihazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'yu "darbe girişimi"nden suçlu buldu.



Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin'in, hem kendi oyunu hem de nihai kararı açıklaması bekleniyor.



Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün" demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.



Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek.

