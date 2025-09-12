Bolsonaro "darbe girişiminden" mahkum oldu
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu buldu. Bolsonaro'ya 40 yıl hapis cezası verilebilir.
Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi; eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve hükümetine hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada kararını verdi.
Davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü, halihazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'yu "darbe girişimi"nden suçlu buldu.
Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin'in, hem kendi oyunu hem de nihai kararı açıklaması bekleniyor.
Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün" demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.
Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek.
40 YIL HAPİS
Ağustos ayından bu yana ev hapsinde bulunan Bolsonaro'nun 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Bolsonaro; "darbe girişimi", "demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma", "silahlı suç örgütü kurma", "kamu malına ve korunan mirasa zarar verme" gibi suçlamalarla yargılanıyor.
Seçenekler arasında ev hapsi, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede ya da bir kışlada tutulması bulunuyor.