Bolsonaro hakkında oy makinesini hackleme girişimi suçlaması

BOLSONARO'NUN AVUKATLARI REDDETTİ

Bilgisayar korsanı, Brezilya seçim sistemi için kullanılan mevcut kaynak kodunun fiziki olarak "internet erişimi olmayan bir kasada” tutulduğunu ve koda erişemeyeceğini belirttiği için planın ilerlemediğini söyledi.



Öte yandan, Bolsonaro'nun avukatları, Brezilya'daki herhangi bir siyasi oluşuma karşı yasa dışı faaliyet iddialarını reddetti.



Bolsonaro’nun savunma avukatı Fabio Wajngarten, Twitter olarak da bilinen sosyal medya platformu X'te, Delgatti'nin, eski Devlet Başkanı ile bir buçuk saat görüştüğü yönündeki iddialarını yalanladı.



Bilgisayar korsanının ifadeleri, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi’nin (TSE) Bolsonaro’ya "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirmesinin ardından geldi.



Delgatti, Federal Polisin ağustos başında düzenlediği operasyonda, yargı sistemine izinsiz girmekten dolayı gözaltına alınmıştı.