Bolsonaro'nun partisi seçim sonuçlarına itiraz etti

İlişkili Haberler Brezilya'da Bolsonaro yanlıları darbe çağrısıyla protesto yaptı

Liberal Parti, seçim mahkemesinden, ikinci turda ele geçirildiğini iddia ettiği bazı oylama makinelerinden gelen oyların reddedilmesini istedi.



Bolsonaro'nun partisi ilk turda beklenenden daha iyi performans gösterdi. Ancak ikinci turdaki, makine hataları iddiasına ilişkin kanıt sunmadı.



Lula'nın 50,9 oyla elde ettiği seçim zaferi, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) tarafından onaylandı, bu nedenle itiraz çok ileri gitmeyebilir.



Bolsonaro daha önce Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin sahtekarlığa dayanıklı olmadığını iddia etmişti.



Bolsonaro, yenilgiyi kabul etmese de, başkanlık geçişine onay verdi. 30 Ekim'de seçimi kaybettiğinden beri halkın karşısına çıkmadı.

DESTEKÇİLERDEN DARBE ÇAĞRISI

Bolsonaro destekçileri geçen hafta protestolar düzenledi. Genellikle Brezilya milli takım forması giyen, Lula'nın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen göstericiler "Brezilya'yı kurtarın" sloganları attı.

Ordudan Yüksek Federal Mahkemesi'ne (STF) müdahale etmesini isteyen ve dolaylı olarak askeri darbe çağrısı yapan göstericiler, 30 Ekim'deki seçimlerde "Brezilya'nın çalındığını" yazan İngilizce ve Portekizce yazılı pankartlar taşıdı.