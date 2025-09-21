Bolsonaro'ya af girişimine karşı binler sokakta

Gösteriler, Temsilciler Meclisi’nin geçtiğimiz hafta milletvekillerine yönelik soruşturmaları zorlaştıracak anayasa değişikliğini onaylamasının ve ardından Bolsonaro ile destekçilerine af öngören yasa teklifini hızla gündeme almasının ardından büyüdü.



Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalıştığı gerekçesiyle 11 Eylül’de 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski lider, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde seçim sonuçlarını bozmaya çalıştığı için hüküm giyen ilk eski devlet başkanı oldu.

SANATÇILAR VE ÜNLÜLER ÖNCÜLÜK ETTİ

Protestolara ülkenin en tanınmış sanatçıları Caetano Veloso, Chico Buarque ve Gilberto Gil Rio de Janeiro gibi isimler öncülük etti.

Ünlü şarkıcı Anitta da, Instagram’da yayımladığı videoda siyasilerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Oyuncu Wagner Moura ise Salvador’daki gösteride kalabalığa seslenerek “Brezilya demokrasisinin dünyaya örnek olduğunu" söyledi.

HALKTAKİ BÖLÜNMÜŞLÜK DEVAM EDİYOR

Kamuoyu yoklamaları ise ülkenin hala derin biçimde bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. Datafolha’nın 16 Eylül’de açıkladığı ankete göre, halkın yüzde 50’si Bolsonaro’nun hapse girmesini desteklerken, yüzde 43’ü buna karşı çıkıyor.