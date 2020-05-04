Bolsonaro'ya Amazon çağrısı: Soykırımın eşiğindeyiz

NTV.COM.TR - Coronavirüs salgınının en çok tehdit ettiği toplulukların başında Amazon kabileleri geliyor. Dış dünyadan gelen hastalıklara karşı bağışıklığı zayıf olan kabileler için Brezilya lideri Bolsonaro'ya mektup yazıldı.



Madonna, Oprah Winfrey, Brad Pitt, David Hockney ve Paul McCartney gibi ünlü isimlerin imzasını taşıyan mektupta Amazon kabilelerinin "varoluşlarına yönelik aşırı tehditlerle karşı karşıya" olduğu belirtildi.

KORUMAYA SAHİP DEĞİLLER



Mektupta, "500 yıl önce, etnik gruplar Avrupalı kolonicilerin getirdikleri hastalıklar nedeniyle öldü. Şimdi yeni afet yüzünden tamamen yok olabilirler, Covid-19'a karşı mücadele edecek araçlara sahip değiller. Topraklarını illegal bir şekilde işgal eden yabancılar tarafından getirilen enfeksiyonlar nedeniyle yerlileri soykırımdan koruyacak hiçbir şey yok" ifadeleri kullanıldı.

"SOYKIRIMIN EŞİĞİNDEYİZ"

Bolsonaro'ya gönderilen mektubun organizatörü olan foto muhabiri Sebastiao Salgado, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Soykırımın eşiğindeyiz. Eğer bir nüfusun tamamını ya da bir kısmını öldürecek adımlar atıyorsanız bunun soykırımın tanımını karşılar. Bu nedenle biliyoruz ki corona virüs salgınının girişine izin vermek, yerlilerin ölümüne izin vermek demektir" şeklinde konuştu.

KATLİAM OLACAK



Bölgede uzun yıllar misyonerlik yapan Carlo Zaquini, "Kızamığın bazı köylerde insanaların yarısını öldürdüğünü biliyorum. Eğer Covid-19 da aynısını yaparsa bu tam bir katliam olacak" dedi.

BREZİLYA'DA SON DURUM



Brezilya'da corona virüs salgınında ölü sayısı 7 bini aştı. Ülkede salgından en çok etkilenen yer ise Amazonas eyaletinin en büyük kenti olan Manaus. Kentte ölüler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.



Ülkenin lideri Jair Bolsonaro ise corona virüsü engellemek için alınan önlemlere karşı çıkmaya devam ediyor. Salgını küçük bir gribe benzeten Bolsonaro ikinci kez Covid-19'a karşı önlemlere itiraz etmek için meydanlara çıktı.