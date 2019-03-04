Bolton, CBS News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Hanoi'deki zirvede "ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük anlaşma önerisini kabul etmeye hazır olmadığını" söyledi.



John Bolton, Hanoi zirvesini "başarısızlık" olarak nitelendirmeyi reddederek "Aslına bakılırsa daha güçlü konumda olduğumuzu düşünüyorum, çünkü Kuzey Kore'ye daha sıkı ekonomik yaptırımların koyulduğu ve bu yaptırımların daha etkin uygulandığı maksimum baskı kampanyası, onları bu noktaya getirdi." değerlendirmesini yaptı.



Trump ile Kim arasında 27-28 Şubat'ta Hanoi'de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.



ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

