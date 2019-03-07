Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Yazılı açıklamada John Bolton, bankalara ve finans kurumlarına konu hakkında uyarıda bulunduklarını söyledi.
Venezuela Lideri Nikolas Maduro ve çevresiyle iş yapan finans kurumları ve bankalara yaptırım getireceklerini belirtti.
Bolton, Maduro hükümetiyle yapılan finansal işlemlerin yasadışı olduğunu da savundu. Açıklamada ABD'nin, Juan Guaido liderliğindeki demokratik geçiş sürecine destek verdiği de ifade edildi.
Bolton'dan yaptırım uyarısı
NTV HaberDünya
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Maduro hükümetiyle iş yapan kurumlara yaptırım getireceklerini açıkladı.
Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Yazılı açıklamada John Bolton, bankalara ve finans kurumlarına konu hakkında uyarıda bulunduklarını söyledi.