Bomba şakası sonu oldu: Nükleer denizaltı karantinaya alındı

İngiltere'de nükleer silahlı bir denizaltı, korkutan bir bomba şakasına sahne oldu. Bu şaka nedeniyle bir Kraliyet Donanması denizcisi gözaltına alındı.



Kaynaklara göre, şaka olduğu düşünülen söz konusu tehdidin "kıyamet senaryosu" korkusu yarattığı belirtildi.



HMS Vanguard adlı denizaltında görev yapan astsubay rütbesindeki şüphelinin, bomba ihbarını denizaltının ana kontrol odasına yaptığı öne sürüldü.

DENİZ ÜSSÜ KAPATILDI, BOMBA İMHA EKİBİ GELDİ

Bu olay, İngiltere'nin nükleer caydırıcılık kapasitesine ev sahipliği yapan HMNB Clyde deniz üssünde karantina alarmına neden oldu. Faslane’deki üsse bomba imha ekibi sevk edildi.

Bir kaynak, “Şüpheli, denizaltının arka bölümündeki mühendislik kontrol odasında çalışıyordu ve öne, ana kontrol odasına telefon ederek gemide bomba olduğunu söyledi. Gerçekten aklını mı kaçırdı yoksa kötü bir şaka mı yapmaya çalıştı, henüz net değil.” dedi.

TAM KAPSAMLI ÖNLEMLER UYGULANDI

Telefonu yanıtlayan kişi tehdidi ciddiye aldı ve tam kapsamlı bir acil durum prosedürü başlatıldı.

Durum hızla değerlendirildi ve üs, Kraliyet Deniz Piyadelerine iskele ile denizaltının kapaklarını koruma emri verdi. Böylece herhangi birinin girip çıkması engellendi.

Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kraliyet Donanması ise yaptığı açıklamada, “Bir Kraliyet Donanması personelinin bomba şakası nedeniyle Savunma Ciddi Suçlar Komutanlığı tarafından soruşturma altında olduğunu teyit edebiliriz” ifadelerine yer verdi.