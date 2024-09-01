Bombardımanlar şiddetlendi: Hem Rusya Hem Ukrayna ateş altında

Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rus topraklarına sızarak başlattığı operasyonun ardından cephede çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna dün gece 158 insansız hava aracıyla Rus topraklarına saldırı düzenledi. Saldırılar, Moskova yakınlarındaki enerji santralleri ve bir rafineriyi de hedef aldı. Öte yandan Rusya, sınırda yer alan Sumi bölgesini bombaladı. Yerel yetkililer, Sumi-Harkov güzergahında tahıl kamyonlarından oluşan bir konvoya füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Bombardımanlar şiddetlendi: Hem Rusya Hem Ukrayna ateş altında

ile arasında karşılıklı saldırılar şiddetini artırıyor.

bugün insansız hava araçları ile Moskova yakınlarındaki enerji santralleri ve bir rafineriyi hedef aldı. Saldırıların ardından Rusya'nın Konakovo Elektrik Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi. 

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre yetkililer ve medya, Rusya'nın merkezindeki en büyük enerji üreticilerinden biri olan Tver bölgesindeki santraldeki yangına drone enkazının neden olduğunu açıkladı.

Devlet haber ajansı TASS, daha sonra acil servislerin yangının kontrol altına alındığını söylediğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma birimlerinin, dokuzu Moskova ve çevresi üzerinde olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine Ukrayna tarafından dün gece fırlatılan 158 insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu.

"TAHIL KONVOYU HEDEF ALINDI"

Ukrayna yerel yönetimi ise Rusya'nın, sınırda yer alan Ukrayna'nın Sumi bölgesine gece boyunca bombardıman düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, “Gece ve sabah boyunca Ruslar Sumi bölgesinin sınır bölgelerine ve yerleşim yerlerine 18 top atışı gerçekleştirdi" denildi. Yönetim, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 47 patlama kaydedildiğini belirtti.

Bölgenin dokuz ilçesinin saldırı altında olduğu da ifade edildi. 

Yerel savcılar daha sonraki bir açıklamada, saldırının Sumi-Harkov güzergahındaki tahıl kamyonlarından oluşan bir konvoyu hedef aldığını  ve bir kamyon şoförünün öldüğünü aktardı.

Saldırıda bir kamyonun alev aldığı ve yaklaşık 20 kamyonun da hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Oleksandr Sırski, güncel duruma ilişkin yaptığı açıklamada, durumun “zor” olduğunu söyledi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan ana saldırısı etrafında gerekli tüm kararların alındığını kaydetti.

RUSYA İKİ BÖLGEYİ DAHA ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rus haber ajansları, savunma bakanlığının yaptığı açıklamaya dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Ptyche ve Vyimka yerleşim yerlerini ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya bir yandan Donetsk bölgesindeki saldırılarını sürdürürken bir yandan da Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın batısına doğru başlattığı sürpriz saldırıyı püskürtmeye çalışıyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü'nün tarihi

Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü'nün tarihi

Bilim insanları geliştirdi: Bu robotu mantarlar kontrol ediyor

Bilim insanları geliştirdi: Bu robotu mantarlar kontrol ediyor

ABD'de otel çalışanları grevde: Üç gün boyunca iş bırakacaklar

ABD'de otel çalışanları grevde: Üç gün boyunca iş bırakacaklar

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, "Hamas bedelini ödeyecek" dedi

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, "Hamas bedelini ödeyecek" dedi

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...