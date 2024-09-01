Bombardımanlar şiddetlendi: Hem Rusya Hem Ukrayna ateş altında

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar şiddetini artırıyor.



Ukrayna bugün insansız hava araçları ile Moskova yakınlarındaki enerji santralleri ve bir rafineriyi hedef aldı. Saldırıların ardından Rusya'nın Konakovo Elektrik Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre yetkililer ve medya, Rusya'nın merkezindeki en büyük enerji üreticilerinden biri olan Tver bölgesindeki santraldeki yangına drone enkazının neden olduğunu açıkladı.



Devlet haber ajansı TASS, daha sonra acil servislerin yangının kontrol altına alındığını söylediğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma birimlerinin, dokuzu Moskova ve çevresi üzerinde olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine Ukrayna tarafından dün gece fırlatılan 158 insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu.



"TAHIL KONVOYU HEDEF ALINDI"

Ukrayna yerel yönetimi ise Rusya'nın, sınırda yer alan Ukrayna'nın Sumi bölgesine gece boyunca bombardıman düzenlendiğini açıkladı.



Açıklamada, “Gece ve sabah boyunca Ruslar Sumi bölgesinin sınır bölgelerine ve yerleşim yerlerine 18 top atışı gerçekleştirdi" denildi. Yönetim, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 47 patlama kaydedildiğini belirtti.



Bölgenin dokuz ilçesinin saldırı altında olduğu da ifade edildi.



Yerel savcılar daha sonraki bir açıklamada, saldırının Sumi-Harkov güzergahındaki tahıl kamyonlarından oluşan bir konvoyu hedef aldığını ve bir kamyon şoförünün öldüğünü aktardı.



Saldırıda bir kamyonun alev aldığı ve yaklaşık 20 kamyonun da hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Oleksandr Sırski, güncel duruma ilişkin yaptığı açıklamada, durumun “zor” olduğunu söyledi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan ana saldırısı etrafında gerekli tüm kararların alındığını kaydetti.

RUSYA İKİ BÖLGEYİ DAHA ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rus haber ajansları, savunma bakanlığının yaptığı açıklamaya dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Ptyche ve Vyimka yerleşim yerlerini ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya bir yandan Donetsk bölgesindeki saldırılarını sürdürürken bir yandan da Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın batısına doğru başlattığı sürpriz saldırıyı püskürtmeye çalışıyor