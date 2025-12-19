Bondi Plajı kahramanı Ahmed'e dünyadan bağış yağdı

“HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDELİM”

Videoda, "Bondi Plajı kahramanı" olarak bilinen Ahmed çeki eline aldığında "Bunu hak ediyor muyum?" diye soruyor, Dereniowski ise "Her kuruşunu hak ediyorsun." diye yanıt veriyor.

Ahmed, bağış yapanlara ne söyleyeceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Birbirimizin yanında duralım, tüm insanlar. Ve tüm kötü şeyleri unutalım... ve hayat kurtarmaya devam edelim."

Yaralanmamış yumruğunu havaya kaldırarak, "İnsanları kurtardığımda bunu yürekten yaptım çünkü güzel bir gündü. Herkes çocuklarıyla, kadınlarıyla, erkekleriyle, gençleriyle kutlamanın tadını çıkarıyordu, herkes mutluydu ve bunu hak ediyorlardı, eğlenmeyi hak ediyorlardı." dedi.

BONDİ PLAJI KAHRAMANI AHMED KİMDİR?

43 yaşındaki Ahmed, yaklaşık 20 yıl önce Avustralya'da iş bulmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetindeki memleketini terk etti.

Pazar günü, Bondi Plajı'nda Hanuka bayramını kutlayan insanlara iki silahlı saldırganın ateş açması sonucu 15 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin, polis tarafından vurularak öldürülen 50 yaşındaki bir baba ve ağır yaralanan 24 yaşındaki oğlu olduğunu belirtiyor.