Bondi Plajı kahramanı Ahmed'e dünyadan bağış yağdı
19.12.2025 10:43
Reuters
Avustralya’nın Bondi Plajı’ndaki silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birinin elinden silahı alarak çok sayıda kişinin hayatını kurtaran Ahmed el Ahmed’e, 43 binden fazla kişinin katıldığı bağış kampanyasında 1 milyon 650 bin ABD doları toplandı.
Avustralya'nın Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birinin elinden silahı alarak hayat kurtaran adam, on binlerce kişinin internet üzerinden para toplaması sonucunda 1 milyon 650 bin ABD doları bağış aldı.
Ahmed el Ahmed, park halindeki araçların arkasına saklandıktan sonra arkadan gelen silahlı saldırganlardan birine saldırdı ve adamı yere devirerek silahını ele geçirdi. İkinci bir saldırgan tarafından da ateş açılması sonucu kurşun yaraları alan Ahmed'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.
43 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAĞIŞ YAPTI
İnternette yayınlanan videolara göre, iki çocuk babası Ahmed'e, sosyal medya fenomeni Zachery Dereniowski tarafından hastanedeki yatağında devasa bir çek takdim edildi.
Dünya çapında 43 binden fazla kişi bağış kampanyasına katkıda bulundu. Bunların arasında 99 bin 999 Avustralya doları bağışlayan ve bağış kampanyasını X hesabında paylaşan milyarder fon yöneticisi Bill Ackman da yer alıyor.
Avustralya Başbakanı ve eyalet başbakanı, cesaretinden dolayı Ahmed'i övmek için hastanede ziyaret etti.
“HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDELİM”
Videoda, "Bondi Plajı kahramanı" olarak bilinen Ahmed çeki eline aldığında "Bunu hak ediyor muyum?" diye soruyor, Dereniowski ise "Her kuruşunu hak ediyorsun." diye yanıt veriyor.
Ahmed, bağış yapanlara ne söyleyeceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Birbirimizin yanında duralım, tüm insanlar. Ve tüm kötü şeyleri unutalım... ve hayat kurtarmaya devam edelim."
Yaralanmamış yumruğunu havaya kaldırarak, "İnsanları kurtardığımda bunu yürekten yaptım çünkü güzel bir gündü. Herkes çocuklarıyla, kadınlarıyla, erkekleriyle, gençleriyle kutlamanın tadını çıkarıyordu, herkes mutluydu ve bunu hak ediyorlardı, eğlenmeyi hak ediyorlardı." dedi.
BONDİ PLAJI KAHRAMANI AHMED KİMDİR?
43 yaşındaki Ahmed, yaklaşık 20 yıl önce Avustralya'da iş bulmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetindeki memleketini terk etti.
Pazar günü, Bondi Plajı'nda Hanuka bayramını kutlayan insanlara iki silahlı saldırganın ateş açması sonucu 15 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin, polis tarafından vurularak öldürülen 50 yaşındaki bir baba ve ağır yaralanan 24 yaşındaki oğlu olduğunu belirtiyor.