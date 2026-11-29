Saldırı sırasında 44 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed, gizlendiği park halindeki araçların arasından çıkarak silahlı saldırganlardan birine arkadan yaklaşmış ve üzerine atılarak tüfeğini ele geçirip yere yıkmıştı. Bu cesur müdahale sırasında Ahmed el-Ahmed'in vücuduna birden fazla kurşun isabet etmişti.

Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, El-Ahmed'in sivil cesaret için verilen Cesaret Haçı'na layık görüldüğünü söylerken nişan gerekçesinde, "Ahmed el-Ahmed, Bondi Plajı'nda silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirmek için aşırı tehlikeli koşullarda en çarpıcı cesaret eylemlerini sergiledi." ifadeleri kullanıldı.

El-Ahmed, yaklaşık 20 yıl önce Avustralya'da iş bulmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetindeki memleketini terk etmişti.

İki çocuk babası El-Ahmed, kendisi hakkında "Çok, çok cesur bir insan" diyen ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere dünya genelinde kahraman ilan edilmişti.



TERÖR ÖRGÜT DEAŞ'TAN ETKİLENDİKLERİ AÇIKLANMIŞTI



Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Polis, silahlı saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Saldırganlardan birinin öldüğünü, yaralı zanlının gözaltına alındığını bildiren polis, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenilerek düzenlendiğini" belirtmişti.