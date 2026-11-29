Bondi Plajı kahramanı, Avustralya'nın en yüksek cesaret nişanına layık görüldü
29.11.2026 10:43
Sidney'de manavlık yapan El-Ahmed, yaklaşık 20 yıl önce Suriye'nin İdlib vilayetindeki memleketinnden ayrılıp iş bulmak için Avustralya'ya gitmişti.
Avustralya'da geçen yıl Bondi Plajı'nda düzenlenen kanlı saldırıda, saldırganlardan biriyle boğuşarak elinden tüfeği alan Sidneyli Ahmed el-Ahmed, ülkenin en yüksek cesaret nişanına layık görüldü,
Avustralya'nın Sidney kentindeki dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda geçen yıl aralık ayında Hanuka bayramını kutlayan Yahudilere iki silahlı saldırganın ateş açması sonucu 15 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin, 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğu belirtilmişti. Baba, çıkan çatışmada polis tarafından vurularak öldürülmüş, oğlu da yaralı ele geçirilmişti.
Bu cesur müdahale sırasında Ahmed el-Ahmed'in vücuduna birden fazla kurşun isabet etmişti.
Saldırı sırasında 44 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed, gizlendiği park halindeki araçların arasından çıkarak silahlı saldırganlardan birine arkadan yaklaşmış ve üzerine atılarak tüfeğini ele geçirip yere yıkmıştı. Bu cesur müdahale sırasında Ahmed el-Ahmed'in vücuduna birden fazla kurşun isabet etmişti.
Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, El-Ahmed'in sivil cesaret için verilen Cesaret Haçı'na layık görüldüğünü söylerken nişan gerekçesinde, "Ahmed el-Ahmed, Bondi Plajı'nda silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirmek için aşırı tehlikeli koşullarda en çarpıcı cesaret eylemlerini sergiledi." ifadeleri kullanıldı.
El-Ahmed, yaklaşık 20 yıl önce Avustralya'da iş bulmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetindeki memleketini terk etmişti.
İki çocuk babası El-Ahmed, kendisi hakkında "Çok, çok cesur bir insan" diyen ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere dünya genelinde kahraman ilan edilmişti.
TERÖR ÖRGÜT DEAŞ'TAN ETKİLENDİKLERİ AÇIKLANMIŞTI
Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Polis, silahlı saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.
Saldırganlardan birinin öldüğünü, yaralı zanlının gözaltına alındığını bildiren polis, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenilerek düzenlendiğini" belirtmişti.