Bondi saldırısındaki mucize kurtuluş, stajyer polis başından vurulmuştu

Avustralya'nın Bondi plajında Hanuka kutlaması hedef alınan saldırda 15 kişi hayatını kaybetti 40'dan fazla kişinin de yaralandı. Göreve başlayalı henüz 4 ay olan stajyer polis memuru Jack Hibbert'de bölgede devriye görevindeydi. Saldırının başlamasının ardından olay yerine ilk intikal eden polislerden biriydi.

Jack görevi başında ağır yaralandı. Avustralya polisinin açıklamalarına göre Jack yaralanmalarının ardından hareket edemeyecek hale gelene kadar plajdaki vatandaşlara yardım etti.

Olayda 2 polis memuruları Jack Hibbert ve Scott Dyson yaralanmıştı. Stajyer polis memuru Jack, omzundan ve başından yaralandı. Ailesinin açıklamasına göre 22 yaşındaki genç polis memuru görme kaybı da yaşadı.

Kahraman polis memurunun ailesi Jack'in hastaneden taburcu olduğunu evde iyileşme sürecine devam ettiğini açıkladı. Aile Jack'ın eve dönebilmesini Noel'den önce bir mucize olarak değerlendirdi ve sağlık personellerine teşekkür etti.

Jack adına açılan bağış kampanyasına Avustralya halkı 600 bin dolar bağışta bulundu.

BONDİ PLAJ SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

14 Aralık'ta Avustralya'nın Bondi Plajında Hanuka Bayramının kutlamaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 40'dan fazla kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırganların 50 ve 24 yaşlarındaki baba ve oğlu olduğunu açıkladı. Soruşturmanın uluslararası boyutunda ise şüphelilerin Filipinler'de askeri eğitim aldığına dair iddialar ortaya atılmıştı ancak Fliphinler bu iddiayı yalanladı. Öte yandan federal hükümet, silah sahipliği ve nefret söylemi yasalarında köklü reformlara gidileceğini, ayrıca emniyet ve istihbarat teşkilatlarının işleyişinin gözden geçirileceğini bildirdi.