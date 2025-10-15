Borçlarını ödeyemediler, evi patlattılar! İtalya’yı sarsan trajedi

İtalya'nın Verona kenti yakınlarındaki Castel d’Azzano kasabasında, bir çiftlik evinin tahliyesi sırasında düzenlenen operasyonda meydana gelen patlamada üç jandarma hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.



Olayla ilgili olarak evde yaşayan Franco, Dino ve Maria Luisa Ramponi isimli üç kardeş gözaltına alındı.



"PLANLI VE KASITLI BİR EYLEMDİ"



Corriere della Sera gazetesine bilgi veren soruşturma makamları, patlamanın evin içine yerleştirilen çok sayıda tüpten sızan gazın, kasten ateşlenen bir Molotof kokteyli ile infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.



Savcılık, kasten ve planlı adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlatırken, toplu cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.



Verona Başsavcısı Raffaele Tito, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Gerçekten bir katliam olup olmadığını inceliyoruz. Bu kuşkusuz planlı ve kasıtlı bir eylemdi" diye konuştu.



YILLARCA SÜREN DİRENİŞ KANLI BİTTİ



Öte yanan La Repubblica gazetesi, olayı "yıllar önce başlamış bir tecrit ve aile çöküşü hikayesinin kanlı finali" olarak nitelendirdi.



Çiftçilik ve sığır yetiştiriciliği yapan Ramponi kardeşlerin, uzun süredir devam eden ciddi mali sıkıntılar ve ev kredisi borçları nedeniyle tahliyeye direndiği öğrenildi.



Kardeşler, anne ve babalarının ölümünden sonra çocukluklarını geçirdikleri bu çiftlik evinde yaşamayı sürdürüyordu.



Arazileri borçları yüzünden açık artırmayla satılan ailenin elinde, yalnızca elektriği olmayan, yıkık dökük bir ev ile otuz kadar ineğin bulunduğu küçük bir otlak kalmıştı.



İki yıldır mülkiyet davası yürüten kardeşler, ev sözleşmesindeki imzanın sahte olduğunu iddia ediyordu.



Geçen yıl evin çatısına çıkarak binayı patlatma tehdidinde bulunan kardeşlerden Maria Luisa da kendini dezenfektanla yakmaya çalışmıştı.



Birkaç hafta önce yapılan drone denetiminde çatıda Molotof kokteyli düzenekleri tespit edilmesi üzerine, yetkililer tahliye öncesi patlayıcı araması yapılmasına karar verdi.



OPERASYON ANINDA PATLAMA



Pazartesi sabahı jandarma ekiplerinin eve gelmesiyle operasyon başladı. Ekiplerin binaya girdiği sırada yoğun bir gaz kokusu hissedildi ve kısa süre sonra patlama meydana geldi.



Tanıklar, önce bir ıslık sesi duyduklarını, ardından bir patlayıcının ateşlendiğini ve patlamadan sonra evin alev aldığını anlattı.



Bazı görevliler patlamanın şiddetiyle avluya savrulurken, bazıları ise enkaz altında kaldı.



İtfaiye ekipleri, enkazda en az beş gaz tüpü ve Molotof kokteyli kalıntıları buldu.



İlk bulgulara göre, ağır yanıklar geçiren Maria Luisa Ramponi, görevliler üst kata yaklaşırken Molotof kokteylini ateşledi.



Avluda saklanan kardeşlerden Dino olay yerinde, Franco ise sabah saatlerinde yakındaki tarlalarda yakalandı.



İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Rai Uno televizyonuna yaptığı açıklamada, "Zorla girildiği anda tanıklar gaz kokusunun hemen fark edildiğini, sonrasında patlamanın yaşandığını bildirdi" bilgisini paylaştı.



Hayatını kaybeden jandarma görevlilerinin 56 yaşındaki Valerio Daprà, yine 56 yaşındaki Marco Piffari ve özel birimden 36 yaşındaki Davide Bernardello olduğu açıklandı.



Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, üç jandarmanın ölümü üzerine "dehşet ve derin bir üzüntü" duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.



Başbakan Giorgia Meloni, ölümleri "derin bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu olay, devlete ve vatandaşlara hizmet edenlerin her gün üstlendikleri değeri ve fedakarlığı bize bir kez daha hatırlatıyor" açıklamasını yaptı.



Savunma Bakanı Guido Crosetto ise Verona'daki hastanelerde yaralıları ziyaret ederek olayı "katlanılması güç bir kayıp" olarak tanımladı.



SON 20 YILIN EN ÖLÜMCÜL OLAYI



Yaşananlar, 2003'te Irak'ın Nasıriye kentinde 19 İtalyan askerinin öldüğü saldırıdan bu yana güvenlik güçleri açısından en ölümcül vaka oldu.



Carabinieri Teşkilatı Komutanı General Salvatore Luongo, "Nasıriye'den bu yana böyle bir kayıp yaşamadık. Bu, yirmi yılı aşkın sürenin en trajik anı" ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybeden üç jandarma için devlet töreni düzenleneceği açıklandı. Veneto bölgesi bir hafta, Castel d’Azzano belediyesi ise altı gün yas ilan etti.