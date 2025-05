Bordo, Alevi Bektaşi dergahına ev sahipliği yapacak

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, Fransa’nın güneyindeki Bordo kentinde bünyesinde kütüphaneyi de barındıracak Alevi Bektaşi dergahının bu yıl sonunda açılacağını bildirdi.



Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Aleviliğin Avrupa merkezli olarak değiştirildiği, yozlaştırıldığı ve siyasi gruplara ve örgütlere peşkeş çekildiği bir dönemde bizler, Aleviliğin öz yapısına kavuşması için Fransa'da, tüm Avrupa'nın merkezi olarak belirlediğimiz Alevi dergahını hayata geçirmeye başladık" ifadelerini kullandı.



Abbasoğlu, Alevilerin 450 metrekarelik alanda cemlerini rahatlıkla yapabileceklerini, dergah bünyesinde tüm Alevi ocaklarından birer temsilcinin bulunacağını kaydetti.



Abbasoğlu, "Sırlama ibadeti dergahımızda yapılacaktır. Lokmalarımız dergahımızda verilecektir." ifadelerini kullanarak, dünyada ilk Alevi kütüphanesinin bu merkezde yer alacağını bildirdi.



"KARDEŞLİĞİN MERKEZİ OLACAK"



Abbasoğlu, "Dergahımız, birliğin ve kardeşliğin merkezi olacaktır. Hz. Ali, İslam'ın önemli bir ismidir, Ali'nin yolunda olan her Alevi, anlayışında Hz. Ali gibi olmalıdır. Bu dergah, Avrupa'nın yeni merkezi olacaktır, Alevi inancının özünü bilmek isteyen her cana kapılar sonuna kadar açık olacaktır" görüşünü paylaştı.



Eğitim sınıflarında Aleviliğin tarihinin ve özünün yanı sıra "Kardeşliğin temeli olan 72 millete aynı nazardan bakarız" felsefesinin öğretileceğine işaret eden Abbasoğlu, "Bu merkezde siyaset olmayacak, bu merkezde kavga olmayacak. Bu merkezde alkollü kimse olmayacak, bu merkezde Alevi değerleri keyfi olarak kullanılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.



Dergahtaki Alevi akademisi ile dedelerin ve pirlerin nezaretinde eğimler verileceğini anlatan Abbasoğlu, Türkiye'den kurumsal bağlantılar sağlanarak Aleviliği Avrupa'da öz yapısıyla anlatacaklarını kaydetti.



Abbasoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Alevilerin yüreğindeki vatanseverliği çıkarmak isteyenlere karşı elimizden geldiğince karşı çıkmaya çalışacağız çünkü Alevilerin ruhunda vatanseverlik vardır. Kendini Alevi diye belirten Türkiye karşıtlılarının önüne geçmeye çalışacağız. Bu dergah her Alevi'nin evidir" ifadelerini kullandı.