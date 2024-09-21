Boris Fırtınası 24 can aldı: Budapeşte'de sel suları çekilmeye başladı

Avrupa, ölümcül Boris Fırtınası ile sarsıldı.

Tuna Nehri, Budapeşte'de son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, sular parlamento merdivenlerine kadar ulaştı.

Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar geçen haftadan bu yana orta ve doğu Avrupa'da sellere yol açarak, 24 kişinin ölümüne ve kasaba ile köylerin harap olmasına neden oldu.



AFP'nin bildirdiğine göre Tuna Nehri'nin kabaran suları güneye doğru ilerlerken, Macar acil durum çalışanları, Budapeşte de dahil olmak üzere yerleşim yerlerini güçlendirmek için kum torbalarıyla destek sağladı.



Su, bugün çekilmeye başlamadan önce 2013 yılının rekor seviyelerindeydi.

ORBAN SEYAHATLERİNİ İPTAL ETTİ

Bu hafta tüm uluslararası seyahatlerini iptal eden ve Budapeşte'nin selden korunma çalışmalarını denetlemeye giden Başbakan Viktor Orban, odak noktasının “seli kontrol altına almak” olduğunu söyledi.

Bentlerin tuttuğundan emin olmak için önlerinde “zor günler” olduğunu söyledi.



Budapeşte'nin kuzeyinde, Szentendre kasabasında insanlar kanolarla dolaşırken Tuna Nehri yakınlarındaki evlerin alt katlarını su bastı.



24 KİŞİ ÖLDÜ

Sel sularının evleri ve tarlaları yıkması, karayolu ve demiryolu altyapısına ağır hasar vermesi nedeniyle şu ana kadar Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya'da 24 kişi hayatını kaybetti.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü yaptığı açıklamada, sel felaketiyle sarsılan AB üyesi ülkeler için 10 milyar euro tutarında fon ayrıldığını duyurdu.



Uzmanlar, insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğinin, sağanak yağışlar ve seller gibi aşırı hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu arttırdığını söylüyor.