İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve 25 yıllık eşi avukat Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.



Yazılı ortak bir açıklama yapan çift ayrılık kararı aldıklarını ve boşanacaklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kızı Lara Johnson, annesi Marina Wheeler'in boşanacağını ve "bir daha asla" babası Boris Johnson'la bir araya gelmeme kararı aldığını iddia etti.



Boris Johnson'ın 25 yıllık eşi Marina Wheeler'i aldattığı ileri sürüldü.



Helen Macintyre ile daha önce ilişki yaşayan Boris Johnson, 2009 yılında ortak bir kız çocukları dünyaya geldiğini kabul etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in parti liderliğindeki en önemli rakibi olarak görülüyor.