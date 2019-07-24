İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasini sunacak. Ardından Johnson Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alacak.
Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson'ın başbakanlığında önceliği Brexit olacak. Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedefliyor.
Boris Johnson, Muhafazar Parti liderliğine seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada planlarını "Brexit'i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i yenme" olarak ilan etmişti.
Boris Johnson hükümeti kurma görevini alacak
NTV HaberDünya
İngiltere'de bugün devir teslim töreni var. Muhafazar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson hükümeti kurma görevini alacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasini sunacak. Ardından Johnson Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alacak.