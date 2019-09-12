İngiltere Başbakanı Boris Johnson iddianın hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.
Parlamentonun tatil edilmesinin yargıya taşındığına dikkati çeken Boris Johnson, "İngiltere'deki Yüksek Mahkeme bizimle aynı fikirde, ancak Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerekecek" ifadesini kullandı.
Johnson'ın açıklaması, İskoçya'daki Temyiz Mahkemesi'nin, parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.
Muhaliflerin başvurusu üzerine konuyu ele alan mahkeme, bakanların, parlamentonun tatil edilmesine ilişkin Kraliçe'ye sundukları gerekçenin "yasadışı" olduğuna karar vermişti.
Hükümet, Temyiz Mahkemesi'nin kararını Londra'daki Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurmuştu.
Başbakan Johnson parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almış, buna göre parlamento pazartesi günü son oturumunu yapmıştı.
Muhalifler, Johnson'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin müdahelesinin önüne geçmek için parlamentoyu tatil ettiğini öne sürerken, Boris Johnson ise hükümet programının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.
"Boris Johnson Kraliçe'ye yalan söyledi" iddiası
Anadolu AjansıDünya
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun tatil edilmesi sürecinde Kraliçe 2. Elizabeth'e yalan söylediğine yönelik iddiayı yalanladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iddianın hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.