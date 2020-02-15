Boris Johnson lüks yılbaşı tatili yüzünden parlamentoyla karşı karşıya

Boris Johnson, sevgilisi Carrie Symonds ile beraber Karayipler'de yaptığı 15 bin sterlinden fazla tutan lüks yılbaşı tatili için parlamento soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere Parlamentosu, Boris Johnson’ın lüks Karayipler tatilinin arkasındaki gizemli bağışçıyı araştırmaya hazırlanıyor. Johnson, parayı geri ödemek ve halktan özür dilemek durumunda kalabilir.

Parlamento kurallarına göre milletvekilleri kendilerine finansal “iyilikte” bulunan kişileri açıklamak zorunda. Johnson, bu tatilin David Ross isimli bir iş adamınının hediyesi olduğunu söylese de Ross, bu ödemeyi yaptığını kabul etmedi.

DailyMail, kira için ödeme aldıklarını söyleyen, ancak kimden veya ne kadar olduğunu söylemeyen villanın Amerikalı sahiplerinin izini sürdü.

Kathryn Stone (Parlamento Standartlar Komiseri) dün gece bir soruşturma başlattı ve hem Johnson hem de Ross hakkında bilgi istedi.

Araştırma sonucunda Johnson tatilin kaynağını açıklayamazsa kamuoyundan özür dilemek ve parayı geri ödemek gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Johnson (55) ve sevgilisi Symonds (31) Karayip adalarında üç yatak odalı lüks bir villada on gün tatil yapmıştı.