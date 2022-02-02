Boris Johnson: Ukrayna'nın işgali felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgalinin "siyasi ve insani felaket" olacağını belirterek Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesinin hayati önem taşıdığını bildirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski​​​​​​​ ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Johnson, acımasız bir gerçekle yüzleşmek zorunda olduklarını belirterek "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor." dedi.



O tarihten bu yana 13 bin Ukraynalının öldürüldüğünü ve Ukrayna'nın neredeyse 10 yıllık bir savaşın içine sürüklendiğini vurgulayan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgalinin "siyasi ve insani felaket" olacağı değerlendirmesinde bulundu.



Johnson, "Bence bu Rusya için de dünya için de askeri bir felaket de olur" diye konuştu.



"RUSYA'NIN GERİ ADIM ATMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



İngiliz hükümetinin bugün açıkladığı "Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği"ne atıfta bulunan Johnson, bunun, Ukrayna'da iyi yönetişimi ve enerji bağımsızlığını destekleyeceğini söyledi.



Boris Johnson, "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" dedi.



Bu adımın, İngiltere'nin, Rus saldırganlığı karşısında her zaman Ukrayna'nın egemenliğini savunacağının işareti olduğuna dikkati çeken Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.



Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın sağlam ve kalıcı bir müttefiki olduğunun da altını çizdi.



"PUTİN, AVRUPA'NIN GÜVENLİK HARİTASINI YENİDEN ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR"



Ukrayna sınırında yaşananlar konusunda İngiltere'de büyük endişe olduğunu dile getiren Johnson, "Putin'in çatışma yolundan geri adım atmasını ve diyalog içinde olmamızı ümit ediyorum. İngiltere'nin ortaya koymaya niyetli olduğu şey bu ve bu yüzden bugün buradayım" diye konuştu.



Boris Johnson, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin "açık ve mevcut tehlike" olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Avrupa'nın güvenlik haritasını yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.



Johnson, Rus halkının, bir işgal olması durumunda Ukraynalıların "şiddetli ve kanlı bir direniş göstereceğini" bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.