Son günlerde muhalefet ile yaşadığı Brexit gerginliği, halk ile yaşadığı diyaloglar ve cinsiyetçi söylemleriyle gündem olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve kendi el yazısının yer aldığı notta İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron için 'kadınsı inek' ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Johnson'ın birhaftada iki farklı siyasi için cinsiyetçi ifadeler kullanması İngiliz halkının tepkilerine neden oldu.

Kamuyla paylaşılan kayıtlarda İngiltere Başbakanı'nın parlamentonun uzun bir süre tatil edilmesine gerek olmadığına inandığı ifadeleri de yer alıyor. Johnson söz konusu notta, "Bütün bu eylül oturumu meselesi milletvekillerinin kazandığı parayı sözüm ona haklı çıkarması için yürülüğe konulmuş koca bir saçmalık" dediği görülüyor.

Sky News'ta yer alan habere göre, notta redakte edilen kısımda da Johnson tarafından David Cameron için 'kadınsı inek' deniliyor.

Johnson bu hafta da parlamentoda ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e cinsiyetçi bir söylem kullanmış ve "Seni çok büyük kadın bluzu" demişti. Johnson'ın bu ifadesi de çok tepki çekmişti.

İNGİLİZ VEKİL, BORIS JOHNSON'IN MÜSLÜMAN KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ (İZLE)

