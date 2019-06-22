The Guardian Gazetesi’nin haberine göre, Johnson’ın komşuları, evden bağırma, çığlık ve kapı pencere çarpma sesleri duyduklarını söyleyerek polisi aradı.
Johnson’ın kız arkadaşının güvenliğinden endişe eden komşuların çağrısı üzerine polis Başbakan adayının evine gitti. İngiliz polisi taraflarla görüştü; endişe yaratacak ya da suç teşkil edecek bir duruma rastlanmadığını açıkladılar.
Boris Johnson’ın evine polis gitti
NTV HaberDünya
İngiltere’nin muhtemel Başbakanı Boris Johnson’ın kız aradaşı ile paylaştığı eve polis gitti.
The Guardian Gazetesi’nin haberine göre, Johnson’ın komşuları, evden bağırma, çığlık ve kapı pencere çarpma sesleri duyduklarını söyleyerek polisi aradı.