Boris Johnson'la röportajın bedeli 1 milyon dolar

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasının sadık bir destekçisi olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bu konuda röportaj vermek için 1 milyon dolar istediğini söyledi.



Carlson, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile tartışmalı röportajının ardından ilk kez konuştu ve otoriter Rus rejimini desteklediğini reddetti.

"KARA PARA AKLAMA PLANI"



Aynı zamanda Carlson, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasını bir "kara para aklama planı" olarak nitelendirerek Johnson'ı planın vurguncularından biri olmakla suçladı.



Carlson, Eski İngiltere başbakanıyla röportaj yapma isteğini, "Moskova'dayım, röportajı yapmak için bekliyorum, röportaj yaptığımız ortaya çıkıyor ve Boris Johnson adındaki adam tarafından hemen suçlanıyorum. Bana 'Kremlin'in maşası' falan diyor... Ben de Johnson'dan bir röportaj talebinde bulundum, çünkü o beni sürekli suçluyor" ifadeleriyle anlattı.

ÖDEME SEÇENEKLERİ: ABD DOLARI, ALTIN, BITCOIN



Bir danışmanın kendisine geri dönüş yaptığını söyleyen Carlson, eski başbakan Johnson'ın röportaj vermek için bir milyon dolar istediğini öğrendi.



Boris Johnson gazeteciye Ukrayna hakkındaki tutumunu açıklamak için tasm olarak bir milyon ABD doları, altın ya da bitcoin istiyor.



Carlson bu talep hakkında, "Daha yeni Vladimir Putin'le röportaj yaptım. Putin'i savunmuyorum ama o benden bir milyon dolar istemedi!" dedi.