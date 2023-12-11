Borrell: İsrail, Gazze'nin güneyinde en kötü taktiğini kullanıyor

"MASUM SİVİL KAYIPLARIN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Borrell, şunları kaydetti:



"Bu arada bombardıman olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor. G7 toplantılarından ve diğer toplantılardan bu yana, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiklerin aynısını güneyde de kullanmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama her zaman aynı, hatta en kötüsü. Dolayısıyla masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor."



"Binlerce kişi Mısır sınırına itiliyor." diyen Borrell, "Gazze'de sığınacak yer kalmadı." ifadesini kullandı.