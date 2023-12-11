Borrell: İsrail, Gazze'nin güneyinde en kötü taktiğini kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını söyledi. Borrell, "Dolayısıyla masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor." dedi.

Borrell: İsrail, Gazze'nin güneyinde en kötü taktiğini kullanıyor
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Borrell, Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısının öncesinde Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmesine değinen Borrell, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve BMGK'deki AB üyelerinin "evet" oyu kullandığına dikkati çekti.

Borrell: İsrail, Gazze'nin güneyinde en kötü taktiğini kullanıyor - 1

"MASUM SİVİL KAYIPLARIN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Borrell, şunları kaydetti:

"Bu arada bombardıman olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor. G7 toplantılarından ve diğer toplantılardan bu yana, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiklerin aynısını güneyde de kullanmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama her zaman aynı, hatta en kötüsü. Dolayısıyla masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor."

"Binlerce kişi Mısır sınırına itiliyor." diyen Borrell, "Gazze'de sığınacak yer kalmadı." ifadesini kullandı.

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