Borsa Hersek'te kayıp Türk bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı.

Borsa Hersek'te kayıp Türk bulundu

Dışişleri Bakanlığı, 'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

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