Boşanma iddiası gündem oldu: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad kimdir?
Suriye devrik lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad boşanma iddiasıyla gündeme geldi. Şam'ın düşmesinin ardından Rusya'ya giden Esma Esad'ın yaşam koşullarını beğenmeyerek Londra'ya gitmek istediği belirtiliyor. Peki, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad kimdir?
Suriye'de HTŞ öncülüğünde gerçekleşen saldırılar sonrası Rusya'ya sığınan eski lider Beşar Esad, bu kez özel hayatındaki krizle gündemde. Eşi Esma Esad'ın boşanma davası açmayı planladığı ve Londra'ya yerleşmek istediği öne sürüldü.Bu amaçla Rus mahkemesine başvuran Esma Esad, Moskova'dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti. İddiaya göre Esma Esad'ın başvurusu henüz inceleme aşamasında olduğu için netleşmedi.
ESMA ESAD KİMDİR?
1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.
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