Boşanma iddiası gündem oldu: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad kimdir?

Suriye'de HTŞ öncülüğünde gerçekleşen saldırılar sonrası Rusya'ya sığınan eski lider Beşar Esad, bu kez özel hayatındaki krizle gündemde. Eşi Esma Esad'ın boşanma davası açmayı planladığı ve Londra'ya yerleşmek istediği öne sürüldü.Bu amaçla Rus mahkemesine başvuran Esma Esad, Moskova'dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti. İddiaya göre Esma Esad'ın başvurusu henüz inceleme aşamasında olduğu için netleşmedi.

