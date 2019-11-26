Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'u sarsan depremden saatler sonra Balkanlar bir kez daha sallandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Arnavutluk'un ardından bir deprem de Bosna Hersek'te meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.

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