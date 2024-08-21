Bosna Hersek'te bir lise hademesi, okulda görevli üç kişiyi öldürdü

Polis, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki bir lisede üç çalışanın, bir iş arkadaşı tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.



Yerel medyanın aktardığına göre olay Sanski Most'ta, sabah saatlerinde, öğretmenlerin gelecek öğretim yılına hazırlanmak üzere bir araya geldiği ve öğrencilerin bulunmadığı bir sırada meydana geldi.



Şiddet olayları, 2023 yılında Sırbistan'ı sarsan arka arkaya saldırılar da dahil olmak üzere, son yıllarda diğer Balkan ülkelerinde meydana gelen toplu katliamların ardından geldi.



Polis sözcüsü Adnan Beganovic, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, “Bu adam üç okul çalışanını öldürmek için askeri bir ateşli silah, otomatik bir tüfek kullandı ve kendini öldürmeye çalıştı” dedi.



Beganovic, okul müdürü, sekreter ve İngilizce öğretmeninin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.



Saldırganın ise ağır yaralı olduğunu ve kuzeydeki Banja Luka'da bir hastaneye nakledildiğini söyledi.



Polis, saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, medya saldırganın disiplin soruşturması geçiren bir hademe olduğunu duyurdu.

SIRBİSTAN VE HIRVATİSTAN'DAKİ SALDIRILAR

Geçtiğimiz yıl Sırbistan'da, 10'u Belgrad'daki bir ilkokulda olmak üzere 48 saatten kısa bir süre içinde 19 kişinin öldürülmesinin ardından kitlesel gösteriler patlak vermişti.



Small Arms Survey projesine göre Sırbistan, her 100 sivile 39 ateşli silah düşmesiyle dünyadaki en yüksek silah sahipliği oranlarından birine sahip.



Silahlı saldırılar hükümet karşıtı protestolara yol açarken on binlerce kişi üst düzey yetkililerin istifasını ve medyada "şiddet ve gangster" kültürünün yüceltilmesine son verilmesini talep etti.



Silahlı bir kişi temmuz ayında Hırvatistan'da bir huzurevinde beş sakini ve bir çalışanı öldürerek 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ülkenin en kötü silahlı saldırılarından birine imza attı.

