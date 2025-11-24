Bosna Hersek'te seçim: Ayrılıkçı aday kıl payı kazandı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in yerine geçecek ismin belirlenmesi için yapılan erken seçimi, Sinisa Karan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı olan Karan, oyların yaklaşık yüzde 50,89'unu aldı. Rakibi Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa ise 47,81'te kaldı. Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK), oy kullanma hakkı olan 1,2 milyondan fazla seçmenden 443 bin 472 kişinin seçime katıldığını açıkladı.

Rusya yanlısı Dodik'e, Anayasa Mahkemesi'ni ve uluslararası yetkili Yüksek Temsilci'yi tanımadığı gerekçesiyle, Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmişti. Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı. Ardından, 1995 Dayton Antlaşması ile kurulan ve Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde erken seçim kararı alınmıştı.