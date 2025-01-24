Bosna Hersek’te trafik kazası: Dört Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Bosna Hersek’in Konjic ve Jablanica şehirleri arasındaki M-17 Karayolu'nda Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen kazada, Türk vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre trajik kaza, içinde 5 yolcunun bulunduğu otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun altına girmesi sonucu meydana geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre her ikisi de 1980 doğumlu olduğu belirtilen Türk vatandaşı çift, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında iki çocuk, Konjic’te kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, yaralanan üçüncü çocuğunun ise ambulansla başkent Saraybosna’ya nakledildiği duyuruldu.

Kazanın nedenine ilişkin olarak polis ve nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle karayolu, bir süre trafiğe kapatıldı.