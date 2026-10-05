Bosna Hersek'te üç isim seçim zaferini ilan etti

Bosna Hersek 'teki genel seçimde, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine yeniden seçilen Denis Becirovic ve Hırvat üyeliğine seçilen Darijana Filipovic ile Sırp üyeliğine tekrar seçilen Zeljka Cvijanovic, zafer ilan etti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde Denis Becirovic oyların yüzde 38,11'ini, Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95'ini, Semir Efendic yüzde 25,79'unu ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,15'ini aldı.

"Bosna Hersek Devleti İçin Birleşenler" bloku tarafından 14 siyasi partinin desteğiyle seçime giren Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, yaptığı açıklamada, kendisine güvenen vatandaşlara teşekkür ederek, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor." dedi.

Ülkenin dış politikadaki stratejik yönünün değişmemesi gerektiğini vurgulayan Becirovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini, bölgenin geleceğinin Rus modelinde değil Avrupa modelinde olduğunu söyledi.

Zaferini kutlamayacağını belirten Becirovic, ülkede zor şartlarda yaşayan insanlar bulunduğunu, seçim kampanyasının ise bugüne kadarki en uzun, en zor kampanya olduğunu ifade etti.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ise yenilgiyi kabul etti.

İzetbegoviç, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kazanmayı başaramadığını ancak partisinin 2022'deki genel seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuç aldığını belirterek, "Önemli olan SDA'nın kazanmış olması." dedi.

Kendi oyunun bu kez partisinin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini değerlendireceklerini söyleyen İzetbegoviç, rakibi Denis Becirovic'e öncekine göre çok daha fazla yaklaştığını kaydetti.

Bosna Hersek Partisi adına seçime giren Semir Efendic de seçimlerin ardından en önemli konunun daha iyi çalışacak bir hükümetin kurulması olduğunu vurgulayarak, kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini söyledi.

Efendic, partisinin hükümetin kurulma sürecinde ortaklık için muhalefet partilerine daha yakın olduğunu dile getirdi.

HIRVAT ÜYELİĞE FİLİPOVİC, SIRP ÜYELİĞE CVİJANOVİC SEÇİLDİ

Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliğini Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic, yüzde 48,19 oy alarak kazandı.

Demokratik Cephe (DF) adayı Slaven Kovacevic ise yüzde 28,79 oy alırken, bağımsız aday Zdenko Lucic de yüzde 23,02 oy aldı.

Filipovic, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, konseyde 4 yıl birlikte görev yapacağı diğer üyeleri tebrik ederek, çalışmalarının Bosna Hersek kurumlarının farklı işleyebileceğine örnek olmasını istediğini kaydetti.

Bosna Hersek'in aynı şekilde kendi vatanları olduğunu dile getiren Filipovic, zaferden ve yürüttükleri kampanyadan gurur duyduğunu ifade etti.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyeliğini ise ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) görevden alınan başkanı Milorad Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic kazandı.

Cvijanovic yüzde 55,33 oy alarak ilk sırada yer aldı. Sırp Demokrat Partisi adayı Marinko Bozovic yüzde 26,55 oy alırken, Adalet ve Düzen İçin Partisi adayı Nebojsa Vukanovic yüzde 18,11 oy aldı.

Cvijanovic, yaptığı açıklamada, vatandaşlara ve parti gönüllülerine teşekkür ederek, zaferin Milorad Dodik liderliğindeki SNSD'ye ait olduğunu belirtti.

Cvijanovic, "Politikamız istikrarlı ve güçlü bir Sırp Cumhuriyeti'dir." dedi.

RS başkanlığını ise SNSD adayı Savo Minic yüzde 52,04 oyla kazandı.

SECİME KATILIM YÜZDE 41,5

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinde, Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) SDA yüzde 31,57 ile birinci parti olurken, RS'de SNSD yüzde 40,94 ile seçimi kazandı.

Özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için seçmenler oy kullandı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilmiş oldu.

CIK, seçime katılımın yüzde 41,5 olduğunu açıkladı.