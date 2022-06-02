Bosna Hersek'teki toplu mezarda 15 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar yakınlarında bulunan toplu mezarda, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen 15 kişinin kemik kalıntısına ulaşıldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 16:06

Bosna Hersek'teki toplu mezarda 15 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı

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Savcılığından yapılan açıklamada, Mostar'ın Medjine bölgesindeki toplu mezar kazılarının tamamlandığı ifade edilerek kazılarda savaşta öldürülen 15 kişinin kemik kalıntısının çıkarıldığı belirtildi.

Kemik kalıntılarının kimlik tespiti için ilgili kurumlara teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki kazıların bir ay sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre ülkede bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

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