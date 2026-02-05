Bosna'da "keskin nişancı safarisi". İlk şüpheli 80 yaşındaki eski kamyon şoförü

İtalya'da, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında hafta sonu turlarıyla kuşatma altındaki Saraybosna'ya giderek "eğlence " için keskin nişancı tüfekleriyle sivillere ateş açanlara ilişkin soruşturmayı yürüten savcı ilk somut adımı attı.

Milano Başsavcılığı Kasım 2025'te başlattığı soruşturmada "hafta sonu keskin nişancıları " olarak tanımlanan kişilerden 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförünü sorguya çağırdı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Alessandro Gobbis’in eski kamyon şoförünü "tekraren kasten öldürme" suçlamasıyla soruşturuyor. Söz konusu şüphelinin sorgusunun 9 Şubat’ta yapılmasının beklendiği belirtildi.

"İNSAN AVI"YLA ÖVÜNÜYORDU

Milano Başsavcılığının sorguya çağırdığı kişinin "şu anda bilinmeyen diğer kişilerle birlikte", "aynı suç planını" uygulayarak, Saraybosna çevresindeki tepelerden keskin nişancı tüfekleriyle ateş ederek kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere silahsız sivillerin ölümüne neden olmakla" suçlandığı ifade edildi.

Basında çıkan diğer haberlerde de söz konusu kişinin 1990'larda kuşatma altındaki Saraybosna'da "insan avı"na çıktığıyla ilgili olarak başkalarına övündüğü iddiaları yer aldı.

YÜKSEK MİKTARLARDA PARA ÖDEDİLER

Soruşturma İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni'nin Saraybosna Kuşatması’na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Başsavcılığına şikayetiyle Kasım 2025'te başlatılmıştı. Şikayeti inceleyen başsavcılığın başlattığı soruşturma Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişileri kapsıyor. İddialara göre en az 100 kişinin katıldığı bu insanlık dışı gezilerde Sırplar erkek, kadın ve çocuklar için ayrı ücret istediler.

11 BİN 541 SİVİL KATLEDİLDİ

Saraybosna kuşatması 6 Nisan 1992'de başlamıştı. Sırp birliklerinin kuşattığı ve her gün bombalanan kentteki 3.5 yıllık ağır saldırılarda bin 601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmişti.