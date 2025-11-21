Bosna'da "keskin nişancı safarisi": Vucic de onlardan biri iddiası

"EN AZ 100 KİŞİ KATILDI"

Bosna savaşı sırasında yabancı zenginlerin para karşılığı "insan avı"na çıktığı iddiaları aslında uzun süredir dillendiriliyordu.

İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni, Şubat ayında elde ettiği bulguları savcılığa sunmuş, bunun üzerine Milano Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. İtalyan gazeteci Gavazzeni, Saraybosna'daki insan avına en az 100 kişinin katıldığını iddia ediyor. Soruşturma “canavarca hisle ve aşağılık saiklerle işlenmiş kasıtlı cinayet” suçlamasıyla yürütülüyor.

Savcı Alessandro Gobbis, 1993 ile 1995 yılları arasında savunmasız sivilleri eğlence için öldürmek amacıyla para ödemeye razı olan İtalyanları tespit etmeye çalışıyor. Tanıklar arasında 2022'de konuyla ilgili "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli yapan Sloven yönetmen Miran Zupanic de var.