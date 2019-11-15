Bosna'daki savaşta öldürülen 12 Boşnak 27 yıl sonra toprağa verildi

Bosna'daki savaşta (1992-1995) öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.



Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedikleri esnada Sırp askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra kılınan cenaze namazına Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

Zvizdic, Bosna Hersek'te 700'den fazla toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak, "Burası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iddia ettiği gibi saatli bomba değil, başka bir dine mensup oldukları için öldürülen onbinlerce Boşnak'ın gömüldüğü toplu bir mezar." dedi.



Adaletin sağlanabilmesi için suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini vurgulayan Zvizdic, bugünün, 27 yıl sonra sevdiklerine kavuşan kurban yakınları için özel bir gün olduğunu söyledi.



Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Marko Jurisic de savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hala 7 bin 210 kayıp olduğuna dikkati çekerek, toplu mezarların yerlerini bilenlere ihbarda bulunmalarını ifade etti.



Bugün babası Salko'yu toprağa veren Lejla Beganovic babasının artık bir mezarı olacağını belirterek, "Mezarının başına gelip 27 yıldır içimde biriktirdiklerimi seninle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



Bu arada, 1992 yazında öldürülen bu 12 siville birlikte kurşuna dizilerek öldürülen 74 kişinin bedenine ise hala ulaşılamadı. Bugün defnedilen 12 sivilin bedenlerine geçen haziran ayında Lovkice-İgman mevkiinde ulaşılmıştı.

