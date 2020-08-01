Boston failinin idam ceası bozuldu

Boston 1'inci ABD Temyiz Mahkemesi, Çarnayev hakkında verilen hükmü idam cezası hariç onayladı.



Bir alt mahkeme yargıcına, Çarnayev'in idam cezasına mahkum edildiği suçlar için hangi cezayı alması gerektiğine dair yeni bir duruşma yapılması emredildi.



Cohar ve abisi Tamerlan Çarnayev, 2013 yılında Boston Maratonu sırasında, bitiş çizgisi yakınlarında bomba patlatmış, 3 kişinin ölümüne, 260'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.



Saldırının ardından Tamerlan polisle girdiği çatışmada öldürülmüş, tutuklanan Cohar Çarnayev 2015 yılında idam cezasına mahkum edilmişti.