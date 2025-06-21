Botokstaki tehlike: Konuşma bozukluğu yaşadılar

İngiltere'deki sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Botoks prosedürlerinin ardından çok sayıda kişinin potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdan muzdarip olduğuna dair raporları ve Botoks benzeri ürünlerin yasadışı satışı iddialarını araştırıyor.



Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) Durham bölgesindeki yerel kuruluşu, 13 Haziran'da Botoks içeren kozmetik prosedürlere olumsuz tepki gösterdikten sonra tıbbi yardım isteyen birkaç kişi hakkında bir uyarı yayınladı.



Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA) CNN'e yaptığı açıklamada, olayın ilk kez geçen hafta ortaya çıkmasından bu yana 28 kişinin kozmetik prosedürler sonrasında botulizm belirtileri bildirdiğini söyledi.

BOTULİZM NEDİR?



Botulizm, Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen ve sinir sistemine saldırarak felce neden olan toksinlerin yol açtığı, yaşamı tehdit eden bir durum.



UKHSA'da sağlık koruma danışmanı olan Dr. Joanne Darke yaptığı açıklamada “Bu toksinler (bakteriler değil) Botoks ve benzeri ürünlerin aktif bileşenidir” dedi ve “lisanslı bir pratisyene gitmenin önemli olduğunu” ekledi.



İyatrojenik botulizm, kozmetik bir form olan Botoks'un çok fazla miktarda kas içine enjekte edilmesi durumunda ortaya çıkan bir botulizm türü olarak biliniyor. Botoks, kırışıklıkların yanı sıra migren ve aşırı terleme gibi tıbbi durumlar için de önde gelen bir kozmetik tedavi.

GÖZ KAPAKLARINDA SARKMA, ÇİFT GÖRME, UYUŞUKLUK...



UKHSA, bildirilen reaksiyonların üst göz kapaklarında şiddetli sarkma, çift görme, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu ve uyuşukluk semptomlarını içerdiğini kaydetti.



Botulizmin diğer belirtileri arasında yüz kaslarında güçsüzlük de yer alabilir.



NHS internet sitesine göre botulizm acil tıbbi müdahale gerektiriyor ve vakaların yüzde 5-10'unda ölümcül oluyor.



Çoğu insan, tipik olarak antitoksin enjeksiyonlarını içeren tedavi ile tamamen iyileşirken, hızlı bakım yapılmazsa felç, nefes almayı kontrol etmek için kullanılan kaslara yayılabilir.

DÖRT HAFTAYA KADAR SÜREBİLİR

Vakaların nedenine ilişkin soruşturmalar devam ederken UKHSA "Şu ana kadarki kanıtlar kullanılan ürünün kontamine olduğunu göstermiyor. Belirtiler enjeksiyondan birkaç gün ile dört hafta sonra bildirilmektedir" açıklamasını yaptı.



UKHSA'da sağlık koruma danışmanı olarak görev yapan Dr. Simon Howard açıklamasında, “Bildirilen vakaların çoğuyla ilişkili uygulayıcılar artık bu prosedürleri uygulamıyor” dedi.



Howard, “Ancak bu, semptomların ortaya çıkması dört haftaya kadar sürebildiğinden daha fazla vaka görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ancak şu anda ortaya çıkan vaka sayısının azaldığını görüyoruz ki bu da cesaret verici bir haber” diye konuştu.