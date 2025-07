Boynundaki zincirle MR odasına girdi, cihazın içine çekilip ağır yaralandı

ABD’nin New York kentinde 61 yaşındaki bir adam, boynundaki zincirle MR odasına girdikten sonra MR (Manyetik rezonans görüntüleme) aletinin içine çekildi. Westbury’de yaşanan olayın ardından adamın durumunun kritik olduğu bilgisi verildi.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki adam, 16 Temmuz Çarşamba günü boynunda metalden yapılmış büyük bir zincir olduğu sırada Nassau Open MRI kliniğindeki MR odasına girdi. Adamın MR makinesi çalıştığı sırada izin almadan odaya girdiği bilgisi verildi. Yetkililer, adamın zincir tarafından makinenin içine çekildiği, hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.



İLK ÖLÜM DEĞİL



MR cihazları, detaylı anatomik görüntüler sağlayabilmek için mıknatıslar ve radyo frekans akımları kullanıyor.



ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, MR makinesinin manyetik gücü o kadar yüksek ki tekerlekli bir sandalyeyi odanın diğer tarafından kendisine doğru çekebiliyor.



Hastalara da bu cihazlara girmeden önce üzerlerindeki metal nesneleri çıkarmaları söyleniyor. Vücudunda implant olan kişilerin de MR çektirmemesi belirtiliyor.



Daha önce de dünyanın farklı yerlerinde MR cihazlarının sebep olduğu can kayıpları basına yansımıştı. 2001 yılında 6 yaşındaki bir çocuk MR taraması yapıldığı sırada metal bir oksijen tankının makinenin içine çekilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.



2018 yılında Hindistan’da yaşanan bir olayda da elindeki oksijen tankıyla MR odasına giren bir adam hayatını kaybetmişti.



Olayın yaşandığı Nassau Open MRI kliniğinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hastalara hem kapalı hem açık MR taraması seçeneği sunuluyor. Açık MR yöntemi, kapalı bir tüpten ziyade yanları açık bir cihazda gerçekleştiriliyor.