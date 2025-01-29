Boyun ağrısı için kayropraktik uzmanına giden 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Joanna Kowalczyk, spor yaptığı esnada boynunda bir ağrı hissetti. Atardamar diseksiyonu geçirdiği tahmin edilen genç kadın, hastanede yapılması gereken bir operasyonu reddederek alternatif tedavi yöntemlerini tercih etti.

The Times'ta yer alan habere göre, Kowalczyk'in vücudunda bir bağ dokusu bozukluğu bulunuyordu. Genç kadın, aynı zamanda migren ağrıları ve eklem hipermobilite sorunları da yaşıyordu. Kayropraktik uzmanı, 29 yaşındaki hastasının tıbbi geçmişini önemsemeden tedaviye başladı. Boyun ayarı sonrasında, aynı bölgedeki akut diseksiyonlar tetiklendi ve bu durum, genç kadının ölümüne yol açtı.

ÖLÜM NEDENİ DOĞRULANDI

Gateshead ve Güney Tyneside’ın yardımcı adli tabibi Leila Benyounes, Kowalczyk’in ölümüne, doğal olarak gelişen tıbbi bir olaydan sonra uygulanan tedavinin sebep olduğunu belirtti.

Tedaviden birkaç hafta sonra hayatını kaybeden talihsiz kadının, öncesinde felç geçirdiği ve bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan Kowalczyk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzmanlar, bu tür sağlık problemlerinin tedavisinde, hastanın tıbbi geçmişinin incelenmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.



