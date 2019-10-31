AB üyesi üç ülkeye sığınmacı kotasını ihlal suçlaması

Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercisi olan Avrupa Adalet Divanı'nın Başsavcısı Eleanor Sharpston, AB Komisyonu'nun Çekya, Macaristan ve Polonya'ya karşı zorunlu kota sistemine uymamaları nedeniyle açtığı dava hakkında görüş bildirdi.



Başsavcı Sharpston, "Mahkeme, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın geçici ve belli bir süre uygulanması planlanan zorunlu kota sistemine uymayarak AB hukuku çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediklerine hükmetmeli" ifadelerini kullandı.



AB Komisyonu 2015 yılında göç krizinin ön saflarında yer alan İtalya ve Yunanistan üzerindeki yükü azaltmak için üye ülkelerin zorunlu kota sistemiyle 160 bin sığınmacıyı yeniden yerleştirmesine yönelik bir karar almıştı.



Çekya, Macaristan ve Polonya bu karara karşı çıkarak sığınmacı almayı reddetmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu söz konusu üç ülke hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açmıştı.



Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

