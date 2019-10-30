ABD'deki yangın varlıklı semtleri tehdit ediyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangınlar sürüyor. Getty Center Müzesi yakınlarında çıkan yangın Los Angeles'in varlıklı semtlerini tehdit ediyor.

kaliforniya abd yangın301019.jpg
kaliforniya abd yangın301019.jpg

NTV Haber 30.10.2019 - 15:57

200 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Alevler, bölgede sekiz binayı yuttu. Beş bina hasar gördü. Yetkililer yangının kuzeye doğru yayıldığını açıkladı.

Kentin en pahalı evleri de alevlerin tehdidi altında. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan bir ağaç dalının, elektrik hattına zarar vermesiyle çıktığı belirlendi.

Hattaki hasar nedeniyle elektrik kesintisi devam ediyor. Bölgede yarım milyon eve elektrik verilemiyor.

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