Boeing'in 737 NG tipi uçaklarında "çatlak" krizi

Endonezya ve Etiyopya’da düşerek 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçaklarını kızağa çeken Boeing'de bu kez de"çatlak" krizi yaşanıyor.



Şirketin 1990'lı yılların sonunda üretimine başladığı bazı uçaklarının kanat bağlantılarında çatlaklar tespit edildi. Dünya çapında 50'nin üzerinde 737 NG çatlaklar yüzünden seferden kaldırıldı.



Son olarak Avustralya'nin Qantas Havayolları kanat bağlantılarında çatlak tespit edilen 3 uçağın seferlerini durdurdu.



Avustralya'daki Virgin Havayoları ise filolarında bulunan 19 uçağı incelediklerini açıkladı. Ancak çatlağa rastlanmadi.



Dünya çapında şimdiye kadar 50'den fazla çatlak tespit edildiği bildirildi. Parçaların kullanım ömrü dolmadan ortaya çıkan bu çatlaklar sebebiyle Amerikan Federal Havacılık Kurumu ay başında uçakların kontrolünü istemişti.



Amerikan Southwestern Havayolları'yla Endonezya Havayolları da çatlaklar sebebiyle bazı uçaklarının seferlerini durdurdu. Normalde bu parçaların ömrünün 90 bin uçuş olduğu belirtiliyor.

