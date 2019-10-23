NATO'dan Soçi mutabakatı açıklaması

"Anlaşmanın sonucundan bahsetmek için erken" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soçi mutabakatı Suriye'de siyasi çözüm için cesaret verici. Krize diplomatik çözüm bulunması için çabalar artırılmalı" ifadesini kullandı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmaya da değindi. Stoltenberg, "Anlaşmadan sonra Suriye'nin kuzeyinde şiddetin azaldığını görmek memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.



"Bu uzlaşıyı ileri taşıyabiliriz, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç var" şeklinde konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de insani yardım konusundaki öncelikleri hatırlattı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "DAEŞ ile mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamamız gerekiyor" diye de ekledi.



Stoltenberg Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son durumun görüşüleceğine vurgu yaptı.

