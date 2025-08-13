Brad Pitt’in evini soyan çete yakalandı

ABD’nin Los Angeles kentinde polis, ikisi 18, biri 17 ve bir diğeri 16 yaşındaki erkek şüphelinin çete üyesi olduğunu ve evlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildiğini açıkladı.



Soruşturma, haziran sonunda Pitt’in Los Feliz’deki evinin üç maskeli kişi tarafından soyulmasıyla başladı. Şüpheliler, çevre çitini aşıp pencereyi kırarak eve girmiş ve bazı eşyaları çalarak kaçmıştı. O sırada Pitt, yeni filmi F1’in tanıtımı için şehir dışındaydı.



Polis, bu grubun aktörler ve profesyonel sporcuların evlerini hedef alan daha geniş bir soygun zincirinin parçası olduğunu belirtti. Hedef alınan isimler açıklanmasa da Nicole Kidman–Keith Urban çifti, LA Dodgers’ın yıldızı Yoshinobu Yamamoto ve eski LAFC oyuncusu Olivier Giroud’nun evlerine bu yıl hırsız girdiği biliniyor.



GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Yetkililere göre çete, suçlarını planlarken kurbanların rutinlerini izlemek için evlerin karşısına veya bahçelere gizli kameralar yerleştirmek, güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak için Wi-Fi sinyal kesiciler kullanmak gibi yöntemler kullanıyordu.

Polis, ünlülerin halka açık etkinlik programlarının ve sosyal medya paylaşımlarının hırsızlara fırsat sunduğunu, herkesin çevrim içi paylaşımlarında konum bilgisi konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.