Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi, 4 milyon dolara satışa sunuldu

Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi.



Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.

YILLARDIR ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Dizi hayranları, Walter White’ın dramatik dönüşümüne tanıklık eden bu evi görmek için yıllardır bölgeyi ziyaret ediyor.

