Breaking Bad gerçek oldu! Rahip kilisede uyuşturucu üretti

Katolik Kilisesi'yle ilgili gelişmeleri takip eden Catholic News Agency'nin (CNA) aktardığına göre, kimliği açıklanmayan 38 yaşındaki bir rahip uyuşturucu üretip sattığı gerekçesiyle tutuklandı.



Rahibin kilise bünyesindeki evine düzenlenen baskında polisin, metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasallarla laboratuvar ekipmanı bulduğu aktarıldı.



Yetkililer, baskının üretimin erken aşamasında yapıldığını ve rahibin kimyasalları satmak amacıyla ürettiğini düşünüyor.

IRAKLI ORTAĞI DA YAKALANDI



Kimliği açıklanmayan 38 yaşındaki rahip, polis tarafından tutuklanmasının ardından uyuşturucu ürettiğini itiraf etti.

Baskın sırasında, başkent Viyana'da yaşayan 30 yaşındaki Irak kökenli bir kişinin de yakalandığı bildirildi. Bu kişinin uyuşturucu satışını yürüten isim olduğu öne sürüldü.

AVUSTURYA'DA GÖREV YAPMASI YASAKLANDI



Rahibin aslen Polonyalı olduğu belirtildi. Varşova Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Avusturya'daki Katolik yetkililerle görüşmelerin devam ettiği ve gerekli adımların atılacağı aktarıldı.

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden rahibin Avusturya'da görev yapması kilise tarafından yasaklandı.

BREAKING BAD BENZERLİĞİ



New York Post gazetesi, olayın ünlü Breaking Bad dizisini hatırlattığına dikkat çekti.



2008 yapımı Amerikan dizisinde Bryan Cranston'ın canlandırdığı kimya öğretmeni Walter White, akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sonra ailesine para bırakabilmek için metamfetamin üretmeye başlıyordu.

