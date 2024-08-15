Breaking Bad gerçek oldu! Rahip kilisede uyuşturucu üretti

Avusturya'da bir rahip, "Breaking Bad" adlı popüler diziyi aratmayacak bir suç itirafında bulundu. Aslen Polonyalı olan 38 yaşındaki rahip, kilisenin kendisine verdiği evde metamfetamin laboratuvarı işlettiği gerekçesiyle tutuklandı. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden rahibin Avusturya'da görev yapması kilise tarafından yasaklandı. Baskın sırasında, 30 yaşındaki Irak kökenli bir kişi de yakalandı. Bu kişinin uyuşturucu satışını yürüten isim olduğu öne sürüldü.

Breaking Bad gerçek oldu! Rahip kilisede uyuşturucu üretti
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Katolik Kilisesi'yle ilgili gelişmeleri takip eden Catholic News Agency'nin (CNA) aktardığına göre, kimliği açıklanmayan 38 yaşındaki bir rahip üretip sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Rahibin  bünyesindeki evine düzenlenen baskında polisin, metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasallarla laboratuvar ekipmanı bulduğu aktarıldı.

Yetkililer, baskının üretimin erken aşamasında yapıldığını ve rahibin kimyasalları satmak amacıyla ürettiğini düşünüyor.

IRAKLI ORTAĞI DA YAKALANDI

Kimliği açıklanmayan 38 yaşındaki rahip, polis tarafından tutuklanmasının ardından uyuşturucu ürettiğini itiraf etti.

Baskın sırasında, başkent Viyana'da yaşayan 30 yaşındaki Irak kökenli bir kişinin de yakalandığı bildirildi. Bu kişinin uyuşturucu satışını yürüten isim olduğu öne sürüldü.

AVUSTURYA'DA GÖREV YAPMASI YASAKLANDI

Rahibin aslen Polonyalı olduğu belirtildi. Varşova Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, 'daki Katolik yetkililerle görüşmelerin devam ettiği ve gerekli adımların atılacağı aktarıldı.

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden rahibin Avusturya'da görev yapması kilise tarafından yasaklandı.

BREAKING BAD BENZERLİĞİ

New York Post gazetesi, olayın ünlü Breaking Bad dizisini hatırlattığına dikkat çekti.

2008 yapımı Amerikan dizisinde Bryan Cranston'ın canlandırdığı kimya öğretmeni Walter White, akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sonra ailesine para bırakabilmek için metamfetamin üretmeye başlıyordu.

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