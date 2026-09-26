Breaking Bad'den etkilenip evine laboratuvar kurdu. Babasını zehirlemeye çalıştı

Pakistan 'ın Bahavalpur kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç, babasını zehirlemeye çalıştığı ve ardından yapay zekadan yakalanmadan ölümcül bir saldırı gerçekleştirme konusunda yardım almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pakistan Ulusal Siber Suçlar Soruşturma Ajansı, gencin internetteki faaliyetlerinin otomatik bir sistem tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Uyarının ardından kurulan ekip, gencin Bahavalpur'da yaşadığını belirledi ve şüpheli gözaltına alındı.

“BREAKING BAD”DEN ETKİLENİP LABORATUVAR KURDU

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre üniversite eğitiminin ikinci yılında olan ve ailesinin tek oğlu olduğu belirtilen genç, babasıyla yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından bu girişimde bulundu. Tartışmanın nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, gencin “Breaking Bad” dizisini izledikten sonra kimyaya ilgi duymaya başladığını ve evinde küçük bir laboratuvar kurduğunu söyledi.

Gencin Avustralya ve İslamabad'dan çeşitli kimyasal maddeler temin ettiği ve babasına karşı kullanmayı planladığı bir madde hazırladığı öne sürüldü.

İLK GİRİŞİMİN BAŞARISIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yetkililer, gencin hazırladığı maddeyi bir kez babasına verdiğini ancak girişimin başarısız olduğunu ileri sürdü. Söz konusu maddenin ne olduğu ve babasında herhangi bir sağlık sorununa yol açıp açmadığı açıklanmadı.

Soruşturmaya göre genç, bu olayın ardından bir yapay zeka sohbet botuna ölümcül bir zehri fark edilmeden nasıl verebileceğine ilişkin soru yöneltti.

Yetkililer hangi yapay zeka uygulamasının kullanıldığını veya sistemin gence nasıl bir yanıt verdiğini açıklamadı.

YAPAY ZEKA SORGUSU NASIL TESPİT EDİLDİ?

Pakistan Ulusal Siber Suçlar Soruşturma Ajansı, gencin çevrimiçi faaliyetlerinin otomatik bir sistem aracılığıyla tespit edildiğini bildirse de alarmın tam olarak hangi işlem nedeniyle devreye girdiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Gencin yapay zekaya yönelttiği öne sürülen mesajlar da kamuoyuna açıklanmadı.

Yetkililer, olayda kullanılan kimyasal maddeleri, zehirleme girişiminin koşullarını ve gencin çevrimiçi faaliyetlerini incelemeyi sürdürüyor.