İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB ile son anlaşma önerisini kabul eden Avam Kamarası sürecin 3 gün içinde tamamlanmasını içeren tasarısını reddetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu kararın ardından süreci durdurduğunu belirterek, "Genel seçime gidebiliriz" şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, Anlaşmasız Brexit'i engellemek için AB üyelerinden İngiltere'ye ek süre vermesini isteyeceğini söyledi.
Kusk'ın başlatacağı süreç, AB Liderler Zirvesi yapılmadan yazılı olarak yürüyecek. İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşma olsun ya da olmasın AB'den ayrılması bekleniyordu.
Brexit müzakereleri bir kez daha çıkmaza girdi
NTV HaberDünya
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı konusundaki Brexit müzakereleri bir kez daha çıkmaza girdi. Başbakan Johnson, "Genel seçime gidebiliriz" açıklaması yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB ile son anlaşma önerisini kabul eden Avam Kamarası sürecin 3 gün içinde tamamlanmasını içeren tasarısını reddetti.