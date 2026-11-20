GIDA TİCARETİ VE KARBON VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

Zirve kapsamında üzerinde uzlaşılan en önemli adım, hayvan, bitki ve sosis ya da tohum gibi ürünlerin sınır ötesi ticaretinde mevcut sertifika ve kontrol zorunluluklarını ortadan kaldırıyor.

İngiltere hükümeti, gıda ticaretindeki bu kolaylaşmanın ülke ekonomisine yıllık 5,1 milyar sterline (6,70 milyar dolar) kadar katkı sağlayacağını öngörüyor.

Taraflar ayrıca kendi emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlayarak çelik gibi sanayi ürünlerini karşılıklı sınırda karbon vergilerinden muaf tutmayı hedefliyor.

İki tarafın gençlere birbirlerinin ülkelerinde üç yıl süreyle çalışma veya eğitim görme hakkı tanıması planlanırken, bu başlıkta yürütülen müzakereler daha çetin geçiyor.

Göç konusundaki hassasiyetler nedeniyle başlangıçta yıllık 50 bin kişilik kota öneren İngiltere, AB'nin daha yüksek sayı talep etmesi üzerine geri adım attı.

AB diplomatlarının aktardığına göre taraflar, gençlik hareketliliği programında 100 bin kişilik kota üzerinde uzlaştı.

Üniversite harçları konusundaki anlaşmazlık ise henüz çözülemedi.

AB ülkeleri, kendi öğrencilerinin İngiliz üniversitelerinde yaklaşık üç kat daha pahalı olan uluslararası tarife yerine yerel öğrenci harçlarından yararlanmasını talep ediyor.

İngiltere ise yalnızca önemli ölçüde indirimli harç sunmayı teklif ederken, taraflar bu sorunu altı ay içinde çözmeyi amaçlıyor.