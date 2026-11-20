Brexit sonrası yeni dönem. İngiltere ve AB Brüksel'de buluşuyor
20.11.2026 10:40
Bugün gerçekleşecek zirvede tarafların gıda ticareti ile gençlik hareketliliğini kolaylaştıran kapsamlı bir anlaşma paketine imza atması bekleniyor.
İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit'in ardından geçen 10 yılın sonunda gıda ticareti, karbon vergileri ve gençlik hareketliliği alanlarında yeni bir anlaşma paketi imzalamaya hazırlanıyor.
İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit kararının üzerinden geçen 10 yılın ardından ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla Brüksel'de düzenlenen zirvede bir araya geliyor.
Bugün gerçekleşecek zirvede tarafların gıda ticareti ile gençlik hareketliliğini kolaylaştıran kapsamlı bir anlaşma paketine imza atması bekleniyor.
Fakat zirve, küresel krizlerin tetiklediği yakınlaşma arayışına rağmen uzun vadeli ekonomik entegrasyon ve kurallara uyum konularındaki derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkarıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesi , ABD'nin gümrük vergileri, Çin'in kritik mineraller üzerindeki kontrolü ve İran'daki savaşla sarsılan küresel düzen, Londra ile Brüksel'i daha sıkı bir ittifak kurmaya zorluyor.
Temmuz ayından bu yana ertelenen zirve, önceki Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından göreve gelen İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın liderliğinde düzenleniyor.
Pazartesi günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin Brexit'ten kazandığından fazlasını kaybettiğinin açık bir gerçek olduğunu vurgulayan Burnham, AB'ye yeniden katılmak dahil tüm gelecek seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
İngiltere Başbakanı Burnham, AB'ye yeniden katılmak dahil tüm gelecek seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
GIDA TİCARETİ VE KARBON VERGİSİNDE YENİ DÖNEM
Zirve kapsamında üzerinde uzlaşılan en önemli adım, hayvan, bitki ve sosis ya da tohum gibi ürünlerin sınır ötesi ticaretinde mevcut sertifika ve kontrol zorunluluklarını ortadan kaldırıyor.
İngiltere hükümeti, gıda ticaretindeki bu kolaylaşmanın ülke ekonomisine yıllık 5,1 milyar sterline (6,70 milyar dolar) kadar katkı sağlayacağını öngörüyor.
Taraflar ayrıca kendi emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlayarak çelik gibi sanayi ürünlerini karşılıklı sınırda karbon vergilerinden muaf tutmayı hedefliyor.
İki tarafın gençlere birbirlerinin ülkelerinde üç yıl süreyle çalışma veya eğitim görme hakkı tanıması planlanırken, bu başlıkta yürütülen müzakereler daha çetin geçiyor.
Göç konusundaki hassasiyetler nedeniyle başlangıçta yıllık 50 bin kişilik kota öneren İngiltere, AB'nin daha yüksek sayı talep etmesi üzerine geri adım attı.
AB diplomatlarının aktardığına göre taraflar, gençlik hareketliliği programında 100 bin kişilik kota üzerinde uzlaştı.
Üniversite harçları konusundaki anlaşmazlık ise henüz çözülemedi.
AB ülkeleri, kendi öğrencilerinin İngiliz üniversitelerinde yaklaşık üç kat daha pahalı olan uluslararası tarife yerine yerel öğrenci harçlarından yararlanmasını talep ediyor.
İngiltere ise yalnızca önemli ölçüde indirimli harç sunmayı teklif ederken, taraflar bu sorunu altı ay içinde çözmeyi amaçlıyor.
Londra yönetimi, özellikle otomotiv sektöründe AB'nin "Made in Europe" kuralları kapsamında kendisine özel statü tanınmasını istiyor.
OTOMOTİVDE ÖZEL STATÜ
Zirvenin en hassas gündem maddesini, Brexit destekçilerinin yakından izlediği İngiltere'nin AB kurallarına ne ölçüde uyum sağlayacağı oluşturuyor.
Londra yönetimi, özellikle otomotiv sektöründe AB'nin "Made in Europe" kuralları kapsamında kendisine özel statü tanınmasını istiyor.
Brüksel bu talebi olumlu karşılamaya hazır olduğunu belirtse de İngiltere'nin AB politikalarına uyum sağlamasını şart koşuyor.
Bu şartın kabul edilmesi, İngiltere'nin Çin menşeli elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamak zorunda kalabileceği anlamına geliyor.
Zirve öncesinde hazırlanan ortak bildiri taslağında ekonomik koordinasyonun sınırlarına dair tarafların çelişkili ifadeleri dikkat çekiyor.