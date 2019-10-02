İngiliz The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brüksel'e Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlikte Gümrük Birliği'nden ayrılmasını ancak en azından 2025'e kadar Ortak Pazar'da kalmasını önerecek.



Haberde Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'nin plana büyük oranda onay verdiği belirtildi. Ancak İrlanda Dışişleri Batani Sımon Coveney, endişesini dile getirdi.



Önerinin Avrupa Birliği ile bir anlaşma zemini sunmadığını belirtti.

Johnson bugün açıklayacağı planın son olduğunu, Avrupa Birliği tarafından dikkate alınmazsa yeni bir öneride bulunmayacağını belirterek bu durumda İngiltere'nin 31 Ekim'de Birlik'ten anlaşmasız ayrılacağını söylemişti.

